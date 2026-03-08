Soirée jeux de société Mairie Seilhac

Soirée jeux de société Mairie Seilhac vendredi 13 mars 2026.

Mairie 4 Avenue Jean Vinatier Seilhac Corrèze

Tarif : – – 2 EUR

Début : 2026-03-13
fin : 2026-05-22

2026-03-13 2026-03-27 2026-04-10 2026-04-24 2026-05-22 2026-06-05 2026-06-19 2026-07-03 2026-08-28

Venez découvrir les jeux de société modernes avec les conseils et explications d’un animateur. Conviviabilité, partage et bonne humeur sont notre devise !
Soirée ouverte à tout public à partir de 8 ans.   .

Mairie 4 Avenue Jean Vinatier Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 43 05 57  bibihobbes@hotmail.fr

English : Soirée jeux de société

