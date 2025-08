Soirée jeux de société SOFA Z.I. des Relandières nord Le Cellier

Soirée jeux de société SOFA Z.I. des Relandières nord Le Cellier vendredi 19 septembre 2025.

Soirée jeux de société SOFA

Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 19:30:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-09-19 2025-10-17

La soirée pour jouer en famille ou entre amis ! Sur place, plein de jeux & des nouveautés !

On sort nos jeux, on vous fait décourvir des nouveautés, on vous aide à vous lancer grâce à une super sélection et des animateurices… Et vous resteriez chez vous ?!

Entrée libre

Food Truck. .

English :

An evening to play with family and friends! Plenty of games and new features!

German :

Der Abend zum Spielen mit der Familie oder mit Freunden! Vor Ort, viele Spiele & Neuheiten!

Italiano :

Una serata di giochi per tutta la famiglia e gli amici! Ci saranno tanti giochi tra cui scegliere, e anche tanti nuovi!

Espanol :

Una tarde de juegos para toda la familia y los amigos Habrá muchos juegos para elegir, ¡y también muchos nuevos!

