Soirée jeux de société Ludothèque Sombernon samedi 20 septembre 2025.

Ludothèque Espace Jeunes Place Bénigne Fournier Sombernon Côte-d’Or

Début : 2025-09-20 20:00:00

fin : 2025-10-18 23:30:00

2025-09-20 2025-10-18 2025-11-15

La ludothèque de Familles Rurales vous propose d’égayer vos soirées !

L’occasion parfaite pour découvrir de nouveaux jeux ou partager vos propres coups de cœur avec d’autres passionnés.

Quand ? Tous les 3èmes samedis du mois

Horaires Entrée libre de 20h à 23h30

Où ? Ludothèque de Sombernon

Venez nombreux pour passer une soirée conviviale et ludique ! .

Ludothèque Espace Jeunes Place Bénigne Fournier Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 50 30 79 contact@afr-sombernon.fr

