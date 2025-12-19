Soirée jeux de société Place Bénigne Fournier Sombernon

Soirée jeux de société

Place Bénigne Fournier Bibliothèque municipale Sombernon Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-01-24 17:00:00

fin : 2026-01-24 20:00:00

2026-01-24

De 17h à 20h

Avec l’Association Familles Rurales

Tout public, entrée libre et gratuite

Animation proposée par le réseau des bibliothèques de la CC Ouche et Montagne et la bibliothèque municipale dans le cadre des Nuits de la Lecture , organisées par le CNL avec le soutien du Ministère de la culture.

Dixième édition sur le thème des Villes & Campagnes. .

Place Bénigne Fournier Bibliothèque municipale Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 33 biblio.reseau@ouche-montagne.fr

