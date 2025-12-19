Soirée jeux de société Place Bénigne Fournier Sombernon
Soirée jeux de société Place Bénigne Fournier Sombernon samedi 24 janvier 2026.
Soirée jeux de société
Place Bénigne Fournier Bibliothèque municipale Sombernon Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 17:00:00
fin : 2026-01-24 20:00:00
Date(s) :
2026-01-24
De 17h à 20h
Avec l’Association Familles Rurales
Tout public, entrée libre et gratuite
Animation proposée par le réseau des bibliothèques de la CC Ouche et Montagne et la bibliothèque municipale dans le cadre des Nuits de la Lecture , organisées par le CNL avec le soutien du Ministère de la culture.
Dixième édition sur le thème des Villes & Campagnes. .
Place Bénigne Fournier Bibliothèque municipale Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 33 biblio.reseau@ouche-montagne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée jeux de société
L’événement Soirée jeux de société Sombernon a été mis à jour le 2025-12-19 par OT Ouche et Montagne