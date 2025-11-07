Soirée jeux de société Espace Elodie Sougy-sur-Loire

Soirée jeux de société

Espace Elodie 2 Rue de la Cave Sougy-sur-Loire Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 18:00:00

fin : 2025-11-07 22:00:00

Date(s) :

2025-11-07

Le Centre Socioculturel Les Platanes de Decize, propose une soirée jeux de société pour tous Jeux d’ambiance, jeux de plateau etc.

C’est l’occasion de retrouver des jeux connus et d’en découvrir de nouveaux… L’important c’est de participer, alors n’hésitez pas à venir !

Buvette et restauration sur place.

Gratuit .

Espace Elodie 2 Rue de la Cave Sougy-sur-Loire 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 77 19 20

English : Soirée jeux de société

German : Soirée jeux de société

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée jeux de société Sougy-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-30 par OT Sud Nivernais