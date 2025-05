Soirée jeux de société – Place des Arènes Soustons, 28 mai 2025 18:00, Soustons.

Landes

Soirée jeux de société Place des Arènes Médiathèque Soustons Landes

Tarif : – –

Date : 2025-05-28

Début : 2025-05-28 18:00:00

fin : 2025-05-28

Date(s) :

2025-05-28

Venez vous amuser autour de jeux de société, et passer une bonne soirée !

Adultes

Adultes .

Place des Arènes Médiathèque

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67

English : Soirée jeux de société

Come and enjoy an evening of board games!

Adults

German : Soirée jeux de société

Kommt und amüsiert euch bei Gesellschaftsspielen und verbringt einen schönen Abend!

Erwachsene

Italiano :

Venite a divertirvi con i giochi da tavolo e a godervi la serata!

Adulti

Espanol : Soirée jeux de société

¡Ven a divertirte con los juegos de mesa y disfruta de la velada!

Adultos

