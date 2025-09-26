Soirée jeux de société Place des Arènes Soustons

Soirée jeux de société Place des Arènes Soustons vendredi 26 septembre 2025.

Soirée jeux de société

Place des Arènes Médiathèque de Soustons Soustons Landes

2025-09-26

Venez vous amuser autour de jeux de société, et passez une bonne soirée. Ambiance garantie !

Place des Arènes Médiathèque de Soustons Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67 info.mediatheque@mairie-soustons.fr

English : Soirée jeux de société

Come and have fun playing board games, and enjoy the evening. Atmosphere guaranteed!

German : Soirée jeux de société

Kommen Sie und amüsieren Sie sich bei Gesellschaftsspielen und verbringen Sie einen schönen Abend. Stimmung garantiert!

Italiano :

Venite a divertirvi con i giochi da tavolo e a godervi la serata. Atmosfera garantita!

Espanol : Soirée jeux de société

Ven a divertirte con los juegos de mesa y disfruta de la velada. ¡Ambiente garantizado!

