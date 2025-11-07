Soirée jeux de société spéciale Halloween Bibliothèque Drouot Paris

Soirée jeux de société spéciale Halloween Bibliothèque Drouot Paris vendredi 7 novembre 2025.

Nous vous proposons de commencer par un Time’s up spécial Halloween et de poursuivre avec au choix une partie de Loups-Garous, de Fiesta de los muertos ou encore de Fluxx Zombie.

Une minorité informée pourra-t-elle vaincre une majorité désinformée ?

Aurez-vous assez de bagout pour compter parmi les derniers survivants ?

Venez exercer vos talents d’orateur.ices tout en vous amusant !

Toutes les créatures terrifiantes sont les bienvenues !

Liste de nos jeux (des nouveautés arriveront prochainement) : https://tinyurl.com/3jsf2j87

Vous êtes libre d’apporter à manger.

Suivez le compte Instagram de la bibliothèque Drouot : Bibliothèque Drouot (@bibdrouot) • Photos et vidéos Instagram

Ne rangez pas vos citrouilles, nous prolongeons Halloween avec une soirée jeu terrifiante !

Le vendredi 07 novembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Réservation au 01 42 46 97 78 ou sur bibliotheque.drouot@paris.fr Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr