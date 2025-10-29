Soirée jeux de société (spéciale Halloween) Le Meeple Conquérant Dives-sur-Mer
Soirée jeux de société (spéciale Halloween) Le Meeple Conquérant Dives-sur-Mer mercredi 29 octobre 2025.
Soirée jeux de société (spéciale Halloween)
Le Meeple Conquérant 32 rue Gaston Manneville Dives-sur-Mer Calvados
Début : 2025-10-29 19:00:00
fin : 2025-10-29
2025-10-29 2025-11-01
La boutique de jeux Le Meeple Conquérant vous propose cette soirée jeux de société ouverte à tous.
Des dizaines de jeux en libre accès. Venez seul ou accompagné, en famille ou entre amis, pour découvrir de nouveaux jeux de société ou jouer à vos jeux préférés !
Dès 3 ans. Buvette et restauration sur place. .
Le Meeple Conquérant 32 rue Gaston Manneville Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 7 66 22 28 62
English : Soirée jeux de société (spéciale Halloween)
Game store Le Meeple Conquérant is offering this evening of board games open to all.
German : Soirée jeux de société (spéciale Halloween)
Die Spieleboutique Le Meeple Conquérant bietet Ihnen diesen für alle offenen Abend mit Gesellschaftsspielen an.
Italiano :
La ludoteca Le Meeple Conquérant propone una serata di giochi da tavolo aperta a tutti.
Espanol :
La tienda de juegos Le Meeple Conquérant ofrece esta velada de juegos de mesa abierta a todos.
L’événement Soirée jeux de société (spéciale Halloween) Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Normandie Pays d’Auge