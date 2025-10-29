Soirée jeux de société (spéciale Halloween) Le Meeple Conquérant Dives-sur-Mer

Soirée jeux de société (spéciale Halloween)

Le Meeple Conquérant 32 rue Gaston Manneville Dives-sur-Mer Calvados

2025-10-29 19:00:00

La boutique de jeux Le Meeple Conquérant vous propose cette soirée jeux de société ouverte à tous.

Des dizaines de jeux en libre accès. Venez seul ou accompagné, en famille ou entre amis, pour découvrir de nouveaux jeux de société ou jouer à vos jeux préférés !

Dès 3 ans. Buvette et restauration sur place. .

Game store Le Meeple Conquérant is offering this evening of board games open to all.

Die Spieleboutique Le Meeple Conquérant bietet Ihnen diesen für alle offenen Abend mit Gesellschaftsspielen an.

La ludoteca Le Meeple Conquérant propone una serata di giochi da tavolo aperta a tutti.

La tienda de juegos Le Meeple Conquérant ofrece esta velada de juegos de mesa abierta a todos.

