Soirée jeux de société Stenay

Double quatre, bluff, échec et mat… UNO ! la Taverne du Musée de la bière se transforme en arène de jeux pour une soirée spéciale, animée par une animatrice Oika Oika. Préparez vos meilleures stratégies et venez tenter de remporter la victoire ! Mais pas de panique ici, on joue pour la gagne, mais on reste pour l’ambiance ! Venez vivre une soirée jeux de société placée sous le signe du partage, de la bienveillance et, bien sûr, de la victoire.Tout public

Double four, bluff, checkmate… UNO! the Taverne du Musée de la bière is transformed into a gaming arena for a special evening, hosted by Oika Oika. Prepare your best strategies and come and try to win! But don’t panic: here, we play to win, but we stay for the fun! Come and enjoy an evening of board games based on sharing, caring and, of course, winning.

