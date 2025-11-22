Soirée jeux de société TIESTE-URAGNOUX Tieste-Uragnoux

Soirée jeux de société

TIESTE-URAGNOUX Salle des fêtes Tieste-Uragnoux Gers

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22 23:00:00

2025-11-22

Une soirée jeux de société est un moment convivial où amis et famille se réunissent pour partager rires et stratégie autour de jeux variés.

Entre les classiques comme le Monopoly ou le Scrabble, et les jeux modernes comme Catan ou Dixit, l’ambiance oscille entre compétition amicale et coopération.

Accompagnée de snacks, de boissons et d’une bonne dose de bonne humeur, cette soirée promet détente et échanges animés jusqu’au bout de la nuit !

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi amenez vos jeux et les faire découvrir !

English :

A board game evening is a convivial occasion when friends and family get together to share laughter and strategy over a variety of games.

From classics like Monopoly or Scrabble, to modern games like Catan or Dixit, the atmosphere oscillates between friendly competition and cooperation.

Accompanied by snacks, drinks and a good dose of good humor, this evening promises relaxation and lively exchanges well into the night!

If you wish, you can also bring your own games and share them with others!

German :

Ein Gesellschaftsspielabend ist ein geselliger Moment, an dem Freunde und Familie zusammenkommen, um bei verschiedenen Spielen zu lachen und Strategien zu entwickeln.

Zwischen Klassikern wie Monopoly oder Scrabble und modernen Spielen wie Catan oder Dixit schwankt die Atmosphäre zwischen freundschaftlichem Wettbewerb und Kooperation.

Mit Snacks, Getränken und einer großen Portion guter Laune verspricht dieser Abend Entspannung und regen Austausch bis in die Nacht!

Wenn Sie möchten, können Sie auch Ihre eigenen Spiele mitbringen und sie den anderen vorstellen!

Italiano :

Una serata di giochi da tavolo è un’occasione conviviale in cui amici e familiari si riuniscono per condividere risate e strategie su una varietà di giochi.

Dai classici come Monopoly e Scrabble ai giochi moderni come Catan e Dixit, l’atmosfera è quella della competizione amichevole e della cooperazione.

Accompagnata da stuzzichini, bevande e una buona dose di buon umore, questa serata promette relax e scambi vivaci fino a notte fonda!

Se volete, potete anche portare i vostri giochi e mostrarli!

Espanol :

Una tarde de juegos de mesa es una ocasión de convivencia en la que amigos y familiares se reúnen para compartir risas y estrategias en torno a diversos juegos.

Desde clásicos como el Monopoly y el Scrabble hasta juegos modernos como Catán y Dixit, el ambiente es de amistosa competición y cooperación.

Acompañada de aperitivos, bebidas y una buena dosis de buen humor, esta velada promete relajación e intercambios animados hasta el final de la noche

Si lo desea, también puede traer sus propios juegos y presumir de ellos

