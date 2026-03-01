Soirée jeux de société TIESTE-URAGNOUX Tieste-Uragnoux

Soirée jeux de société

TIESTE-URAGNOUX Salle des fêtes Tieste-Uragnoux Gers

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-03-20 19:00:00

2026-03-20 23:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Une soirée jeux de société est un moment convivial où amis et famille se réunissent pour partager rires et stratégie autour de jeux variés.

Entre les classiques comme le Monopoly ou le Scrabble, et les jeux modernes comme Catan ou Dixit, l’ambiance oscille entre compétition amicale et coopération.

Accompagnée de snacks, de boissons et d’une bonne dose de bonne humeur, cette soirée promet détente et échanges animés jusqu’au bout de la nuit !

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi amenez vos jeux et les faire découvrir !

.

TIESTE-URAGNOUX Salle des fêtes Tieste-Uragnoux 32160 Gers Occitanie +33 6 72 37 84 67

English :

A board game evening is a convivial occasion when friends and family get together to share laughter and strategy over a variety of games.

From classics like Monopoly or Scrabble, to modern games like Catan or Dixit, the atmosphere oscillates between friendly competition and cooperation.

Accompanied by snacks, drinks and a good dose of good humor, this evening promises relaxation and lively exchanges well into the night!

If you wish, you can also bring your own games and share them with others!

