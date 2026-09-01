AGENDA · Tramayes
Soirée jeux de société Salle des Écorces Tramayes
vendredi 25 septembre 2026 · Salle des Écorces · Tramayes
Informations pratiques
Tramayes
Soirée jeux de société
Salle des Écorces 29 Rue Neuve Tramayes Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Soirées jeux de septembre.
Jeux de société et jeux d’ambiance. .
Salle des Écorces 29 Rue Neuve Tramayes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 87 98 29 foyer.rural.tramayes@gmail.com
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English : Soirée jeux de société
L’événement Soirée jeux de société Tramayes a été mis à jour le 2026-09-04 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III