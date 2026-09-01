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AGENDA · Tramayes

Soirée jeux de société Salle des Écorces Tramayes

vendredi 25 septembre 2026 · Salle des Écorces · Tramayes

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Salle des Écorces
Adresse
29 Rue Neuve
Ville
71520 Tramayes
Département
Saône-et-Loire
Tarif

Tramayes

Soirée jeux de société

Salle des Écorces 29 Rue Neuve Tramayes Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:30:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Soirées jeux de septembre.
Jeux de société et jeux d’ambiance.   .

Salle des Écorces 29 Rue Neuve Tramayes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 87 98 29  foyer.rural.tramayes@gmail.com

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English : Soirée jeux de société

L’événement Soirée jeux de société Tramayes a été mis à jour le 2026-09-04 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

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