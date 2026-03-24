Soirée jeux de société Ludothèque salle de la fontaine Tresses

Soirée jeux de société

Ludothèque salle de la fontaine 4 Avenue des Écoles Tresses Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Remontez le temps et plongez dans l’univers de la préhistoire. Venez partager un moment convivial autour de jeux de société accessibles dès 8 ans, dans une ambiance chaleureuse et ludique. Que vous soyez joueur occasionnel ou passionné, il y en aura pour tous les goûts jeux rapides, défis en équipe, découvertes et fous rires garantis. Rendez-vous à la salle de la Fontaine à Tresses. L’entrée est gratuite, alors n’hésitez pas à venir seul, en famille ou entre amis pour explorer, jouer et vous amuser ensemble. .

Ludothèque salle de la fontaine 4 Avenue des Écoles Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 52 14 28 ludotheque.terresdejeu@gmail.com

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English : Soirée jeux de société

L’événement Soirée jeux de société Tresses a été mis à jour le 2026-03-20 par OT de l’Entre-deux-Mers