Soirée jeux de société Ludothèque salle de la fontaine Tresses
Soirée jeux de société Ludothèque salle de la fontaine Tresses vendredi 27 mars 2026.
Soirée jeux de société
Ludothèque salle de la fontaine 4 Avenue des Écoles Tresses Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Remontez le temps et plongez dans l’univers de la préhistoire. Venez partager un moment convivial autour de jeux de société accessibles dès 8 ans, dans une ambiance chaleureuse et ludique. Que vous soyez joueur occasionnel ou passionné, il y en aura pour tous les goûts jeux rapides, défis en équipe, découvertes et fous rires garantis. Rendez-vous à la salle de la Fontaine à Tresses. L’entrée est gratuite, alors n’hésitez pas à venir seul, en famille ou entre amis pour explorer, jouer et vous amuser ensemble. .
Ludothèque salle de la fontaine 4 Avenue des Écoles Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 52 14 28 ludotheque.terresdejeu@gmail.com
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English : Soirée jeux de société
L’événement Soirée jeux de société Tresses a été mis à jour le 2026-03-20 par OT de l’Entre-deux-Mers
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