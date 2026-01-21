Soirée jeux de société Rue du Pont Caudet Urville

Soirée jeux de société Rue du Pont Caudet Urville vendredi 6 février 2026.

Soirée jeux de société

Rue du Pont Caudet Familles Rurales Urville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-02-06 20:00:00
fin : 2026-03-06

Date(s) :
2026-02-06 2026-03-06 2026-04-03 2026-06-05

Soirée conviviale organisée par Familles Rurales d’Urville
Soirée conviviale organisée par Familles Rurales d’Urville.
2€ par personne
Gratuit pour les adhérents
Sur inscription par mail auprès de margot.rabasse14@gmail.com   .

Rue du Pont Caudet Familles Rurales Urville 14190 Calvados Normandie   margot.rabasse14@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux de société

A convivial evening organised by Familles Rurales d’Urville

L’événement Soirée jeux de société Urville a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Suisse Normande