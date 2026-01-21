Soirée jeux de société Rue du Pont Caudet Urville

Soirée jeux de société

Rue du Pont Caudet Familles Rurales Urville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-02-06 2026-03-06 2026-04-03 2026-06-05

Soirée conviviale organisée par Familles Rurales d’Urville

Soirée conviviale organisée par Familles Rurales d’Urville.

2€ par personne

Gratuit pour les adhérents

Sur inscription par mail auprès de margot.rabasse14@gmail.com .

Rue du Pont Caudet Familles Rurales Urville 14190 Calvados Normandie margot.rabasse14@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux de société

A convivial evening organised by Familles Rurales d’Urville

L’événement Soirée jeux de société Urville a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Suisse Normande