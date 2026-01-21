Soirée jeux de société Rue du Pont Caudet Urville
Soirée jeux de société
Rue du Pont Caudet Familles Rurales Urville Calvados
Début : Vendredi 2026-02-06 20:00:00
fin : 2026-03-06
2026-02-06 2026-03-06 2026-04-03 2026-06-05
Soirée conviviale organisée par Familles Rurales d’Urville
2€ par personne
Gratuit pour les adhérents
Sur inscription par mail auprès de margot.rabasse14@gmail.com .
Rue du Pont Caudet Familles Rurales Urville 14190 Calvados Normandie margot.rabasse14@gmail.com
English : Soirée jeux de société
A convivial evening organised by Familles Rurales d’Urville
