Soirée jeux de société M.J.C. Venarey-les-Laumes

Soirée jeux de société

M.J.C. 1 Impasse de la Maternelle Venarey-les-Laumes Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 20:00:00

fin : 2026-03-13 23:00:00

Date(s) :

2025-12-05 2026-01-09 2026-02-13 2026-03-13 2026-04-10 2026-06-12

découverte de jeux de société avec la lud’aux .

M.J.C. 1 Impasse de la Maternelle Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 12 73 contact@mjc-venarey-les-laumes.fr

Soirée jeux de société

