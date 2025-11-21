Soirée jeux de société Verneuil-sur-Indre

Soirée jeux de société

2-6 Rue des Tilleuls Verneuil-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21 23:00:00

2025-11-21

Une soirée jeux de société ouverte à tous, seul, en famille ou entre amis !

Chacun peut amener ses jeux préférés en plus des jeux mis à disposition par la bibliothèque.

Buvette et petite restauration sur place.

Cet évènement est organisé par le comité des fêtes en partenariat avec la bibliothèque.

Buvette et petite restauration sur place. .

2-6 Rue des Tilleuls Verneuil-sur-Indre 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 20 78 58 98

English :

An evening of board games open to all, whether alone, with family or friends!

Everyone is welcome to bring their own favorite games, in addition to those provided by the library.

Refreshments and snacks on site.

German :

Ein Abend mit Gesellschaftsspielen, an dem jeder teilnehmen kann, ob allein, mit der Familie oder mit Freunden!

Jeder kann seine Lieblingsspiele mitbringen, zusätzlich zu den Spielen, die von der Bibliothek zur Verfügung gestellt werden.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Una serata di giochi da tavolo aperta a tutti, da soli, in famiglia o con gli amici!

Tutti sono invitati a portare i propri giochi preferiti, oltre a quelli messi a disposizione dalla biblioteca.

Rinfresco e spuntini in loco.

Espanol :

Una tarde de juegos de mesa abierta a todos, ¡solos, en familia o con amigos!

Todo el mundo puede traer sus juegos favoritos, así como los juegos proporcionados por la biblioteca.

Refrescos y tentempiés in situ.

