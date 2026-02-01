Soirée jeux de société Médiathèque du Clocher Verquières

Soirée jeux de société

Mardi 24 février 2026 de 18h à 21h. Médiathèque du Clocher 3 Place de l’Ecole Verquières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 18:00:00

fin : 2026-02-24 21:00:00

Date(s) :

2026-02-24

Soirée jeux à la Médiathèque du Clocher.

Soirée jeux à la Médiathèque du Clocher.

Venez en famille ou avec vos amis pour un moment détente et convivial.



Vous pouvez amener vos propres jeux.



Repas partagé chacun amène du salé, du sucré, des boissons…pensez à emmenez vos couverts !



Sur inscription. .

Médiathèque du Clocher 3 Place de l’Ecole Verquières 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 99 57 mediatheque.verquieres@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Games evening at the Médiathèque du Clocher.

L’événement Soirée jeux de société Verquières a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence