Soirée jeux de société, Lieu d’accueil enfants parents Vesoul vendredi 23 janvier 2026.
Lieu d’accueil enfants parents 3 Rue de Barboilloz Vesoul Haute-Saône
Gratuit
Début : 2026-01-23 17:30:00
fin : 2026-01-23 19:00:00
2026-01-23
Pour les enfants jusqu’à 8 ans inclus, accompagnés d’un adulte .
Lieu d’accueil enfants parents 3 Rue de Barboilloz Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 91 95 47
English : Soirée jeux de société
L’événement Soirée jeux de société Vesoul a été mis à jour le 2025-12-22 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL