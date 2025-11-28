Soirée jeux de société Villé

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-28 20:00:00
Des jeux, des jeux et encore des jeux ! Que demander de plus ?

En partenariat avec la librairie Les Darons et le Ludirium Villé. A partir de 7 ans. Inscription obligatoire.
Petite restauration sur place au Wunderbar avec une présentation du jeux Vingolf avec ses auteurs Ludovic Buisine et Léa Leibel.   .

53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00  contact@mjc-levivarium.com

