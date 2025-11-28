Soirée jeux de société Villé
Soirée jeux de société Villé vendredi 28 novembre 2025.
Soirée jeux de société
53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Vendredi 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Des jeux, des jeux et encore des jeux ! Que demander de plus ?
En partenariat avec la librairie Les Darons et le Ludirium Villé. A partir de 7 ans. Inscription obligatoire.
Petite restauration sur place au Wunderbar avec une présentation du jeux Vingolf avec ses auteurs Ludovic Buisine et Léa Leibel. .
53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com
