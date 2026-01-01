Soirée jeux de société Villé
Soirée jeux de société Villé vendredi 16 janvier 2026.
Soirée jeux de société
53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-01-16 18:00:00
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Des jeux, des jeux et encore des jeux ! Que demander de plus ?
En partenariat avec la librairie Les Darons et le Ludirium Villé. A partir de 7 ans.10h à 20h jeux pour ado. Après 20h jeux adulte. Inscription obligatoire.
Petite restauration sur place au Wunderbar avec une présentation du jeu Merl’inn avec son auteur, Steve Acker. .
53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com
