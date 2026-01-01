Soirée jeux de société

53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-16 18:00:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Des jeux, des jeux et encore des jeux ! Que demander de plus ?

En partenariat avec la librairie Les Darons et le Ludirium Villé. A partir de 7 ans.10h à 20h jeux pour ado. Après 20h jeux adulte. Inscription obligatoire.

Petite restauration sur place au Wunderbar avec une présentation du jeu Merl’inn avec son auteur, Steve Acker. .

53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com

L’événement Soirée jeux de société Villé a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé