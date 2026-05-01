Soirée jeux de société Papote Café Villebois-Lavalette

Villebois-Lavalette

Soirée jeux de société

Papote Café 10 Grand Rue Villebois-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Venez passer une agréable soirée jeux en famille et ou entre amis. Possibilité d’apporter vos propres jeux. Buvette sur place.

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Papote Café 10 Grand Rue Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine papotecafevillebois@gmail.com

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English :

Come and enjoy an evening of games with family and/or friends. Bring your own games. Refreshment bar on site.

L’événement Soirée jeux de société Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du Sud Charente