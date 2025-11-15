Soirée jeux de société Boulevard Jean Moulin Yzeure

Soirée jeux de société Boulevard Jean Moulin Yzeure samedi 15 novembre 2025.

Soirée jeux de société

Boulevard Jean Moulin Bar Yzatis Yzeure Allier

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15 23:00:00

2025-11-15

Venez découvrir des jeux de société pour tout âge.

Boulevard Jean Moulin Bar Yzatis Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 78 91 69 catie.martinie@gmail.com

English :

Come and discover board games for all ages.

German :

Kommen Sie und entdecken Sie Gesellschaftsspiele für jedes Alter.

Italiano :

Venite a scoprire giochi da tavolo per tutte le età.

Espanol :

Venga a descubrir juegos de mesa para todas las edades.

