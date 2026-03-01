Soirée jeux de société rue Général Leclerc Yzeure

Soirée jeux de société

rue Général Leclerc Foyer des Bataillots Yzeure Allier

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07 23:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Venez jouer en familles , entre amis…découvrir de nouveaux jeux…

rue Général Leclerc Foyer des Bataillots Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 78 91 69 catie.martinie@gmail.com

English :

Come and play with family and friends…discover new games…

L’événement Soirée jeux de société Yzeure a été mis à jour le 2026-03-04 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région