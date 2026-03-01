Soirée jeux de société rue Général Leclerc Yzeure
Soirée jeux de société rue Général Leclerc Yzeure samedi 7 mars 2026.
Soirée jeux de société
rue Général Leclerc Foyer des Bataillots Yzeure Allier
Début : 2026-03-07 20:00:00
fin : 2026-03-07 23:00:00
2026-03-07
Venez jouer en familles , entre amis…découvrir de nouveaux jeux…
rue Général Leclerc Foyer des Bataillots Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 78 91 69 catie.martinie@gmail.com
English :
Come and play with family and friends…discover new games…
L’événement Soirée jeux de société Yzeure a été mis à jour le 2026-03-04 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région