Soirée jeux de sociétés à la médiathèque de Rosières Médiathèque de Rosières Rosières

Soirée jeux de sociétés à la médiathèque de Rosières

Médiathèque de Rosières 3 route du Puy Rosières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-18 20:00:00

fin : 2025-06-30 22:00:00

Date(s) :

2025-11-18

Soirée jeux de société à la médiathèque de Rosières, chaque 3ᵉ mardi du mois, de 20h à 22h. Pour adultes et enfants dès 8 ans. Découverte, convivialité et partage autour de nombreux jeux. Début le mardi 18/11/2025.

.

Médiathèque de Rosières 3 route du Puy Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 98 71 mediatheque@ville-rosieres.fr

English :

Board game evenings at the Rosières media library, every 3rd? Tuesday of the month, 8-10pm. For adults and children aged 8 and over. Discovery, conviviality and sharing around a wide range of games. Starts Tuesday 18/11/2025.

German :

Gesellschaftsspiele in der Mediathek von Rosières, jeden 3. Dienstag im Monat, von 20 bis 22 Uhr. Für Erwachsene und Kinder ab 8 Jahren. Entdeckung, Geselligkeit und Austausch rund um zahlreiche Spiele. Beginn am Dienstag, den 18.11.2025.

Italiano :

Serate di giochi da tavolo presso la biblioteca multimediale di Rosières, ogni 3° martedì del mese, dalle 20.00 alle 22.00. Per adulti e bambini a partire dagli 8 anni. Scoperta, convivialità e condivisione attorno a un’ampia gamma di giochi. Inizio martedì 18/11/2025.

Espanol :

Tardes de juegos de mesa en la mediateca de Rosières, cada tercer martes del mes, de 20:00 a 22:00 h. Para adultos y niños a partir de 8 años. Descubrimiento, convivencia y puesta en común en torno a una amplia gama de juegos. Comienzo el martes 18/11/2025.

L’événement Soirée jeux de sociétés à la médiathèque de Rosières Rosières a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay