Soirée jeux de sociétés Bord-Saint-Georges vendredi 5 décembre 2025.
8 Place de l’Église Bord-Saint-Georges Creuse
Avec Line et Léo. .
8 Place de l’Église Bord-Saint-Georges 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 97 49 00
