Soirée jeux de sociétés Rue du Stade Lanhouarneau vendredi 26 juin 2026.

Lanhouarneau

Soirée jeux de sociétés

Rue du Stade Médiathèque Lanhouarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

A partir de 8 ans. .

Rue du Stade Médiathèque Lanhouarneau 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 42 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée jeux de sociétés Lanhouarneau a été mis à jour le 2026-06-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX