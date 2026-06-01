Soirée jeux de sociétés Rue du Stade Lanhouarneau
Soirée jeux de sociétés Rue du Stade Lanhouarneau vendredi 26 juin 2026.
Lanhouarneau
Soirée jeux de sociétés
Rue du Stade Médiathèque Lanhouarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
A partir de 8 ans. .
Rue du Stade Médiathèque Lanhouarneau 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 42 45
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English :
L’événement Soirée jeux de sociétés Lanhouarneau a été mis à jour le 2026-06-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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