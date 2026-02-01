Soirée jeux de sociétés Médiathèque Meslan

Soirée jeux de sociétés

Médiathèque 10 Rue du Presbytère Meslan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 18:00:00

fin : 2026-02-18 20:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Soirée jeux de sociétés à la ludothèque. Fous rires garantis ! Venez vous amuser en famille, amis.es, voisins. .

Médiathèque 10 Rue du Presbytère Meslan 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 36 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée jeux de sociétés Meslan a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan