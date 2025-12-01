SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉS Puissalicon
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉS Puissalicon mercredi 10 décembre 2025.
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉS
39 Avenue de Béziers Puissalicon Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Découvrir des jeux d’auteurs en présence de Christophe Lauras, auteur de goutons voir! , le 1er jeu de société autour de la dégustation de vin.
.
39 Avenue de Béziers Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 6 27 29 17 88
English :
Discover games by authors in the presence of Christophe Lauras, author of goutons voir! , the 1st wine-tasting board game.
L’événement SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉS Puissalicon a été mis à jour le 2025-11-28 par 34 OT AVANT-MONTS