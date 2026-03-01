Soirée jeux d’équipe

34 Grande Rue Lignières Cher

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 19:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Le bar à jeux ‘l’Orchidée’ de Lignières organise une soirée jeux d’équipe avec repas de saison pour un moment convivial.

Isabelle vous propose une soirée jeux d’équipe avec repas composé d’une entrée, un plat de saison réconfortant et un dessert maison. Participez à des quizz, jeux coopératifs en équipe et tentez de remporter la victoire ! Enfants dès 15ans. 18 .

34 Grande Rue Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 26 49 88 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The ‘Orchidée’ games bar in Lignières is organizing a team games evening with a seasonal meal for a convivial evening.

L’événement Soirée jeux d’équipe Lignières a été mis à jour le 2026-02-15 par OT LIGNIERES