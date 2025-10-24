Soirée jeux d’Halloween Place du 8 mai 1945 Saint-Martial-d’Artenset

Soirée jeux d’Halloween Place du 8 mai 1945 Saint-Martial-d’Artenset vendredi 24 octobre 2025.

Soirée jeux d’Halloween

Place du 8 mai 1945 MIC Saint-Martial-d’Artenset Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Soirée jeux d’halloween à la Maison d’Innovation Citoyenne à partir de 20h, venez déguisés 07 86 43 82 85 .

Place du 8 mai 1945 MIC Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 43 82 85

English : Soirée jeux d’Halloween

German : Soirée jeux d’Halloween

Italiano :

Espanol : Soirée jeux d’Halloween

L’événement Soirée jeux d’Halloween Saint-Martial-d’Artenset a été mis à jour le 2025-10-20 par Vallée de l’Isle en Périgord