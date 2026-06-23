Soirée jeux Diebolsheim
Soirée jeux Diebolsheim mardi 7 juillet 2026.
Diebolsheim
Soirée jeux
10 rue de l’Eglise Diebolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-07-21 20:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21
Un moment convivial pour jouer et tester de nouveaux jeux.
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10 rue de l’Eglise Diebolsheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 11 74 54 animationjeunesse.rhinau@fdmjc-alsace.fr
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English :
A fun time to play and try out new games.
L’événement Soirée jeux Diebolsheim a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme du Grand Ried