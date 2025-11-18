Soirée jeux Mine d’art Dieulefit
Soirée jeux Mine d’art Dieulefit mardi 18 novembre 2025.
Soirée jeux
Mine d’art 10, quai Roger Morin Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18 17:00:00
fin : 2025-12-09 23:00:00
Date(s) :
2025-11-18 2025-11-25 2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16 2025-12-23 2025-12-30
Soirée jeux animé par la ludothèque Tours de jeux !
.
Mine d’art 10, quai Roger Morin Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 71 02 40 86
English :
Games evening hosted by the Tours de jeux toy library!
German :
Spieleabend unter der Leitung der Ludothek Tours de jeux!
Italiano :
Serata di giochi ospitata dalla ludoteca Tours de jeux!
Espanol :
¡Tarde de juegos organizada por la ludoteca Tours de jeux!
L’événement Soirée jeux Dieulefit a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux