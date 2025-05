Soirée jeux du vendredi oh Croco – Oh Croco Val-de-Scie, 16 mai 2025 20:00, Val-de-Scie.

Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : 
Début : 2025-05-16 20:00:00
fin : 2025-05-16 23:00:00

Début : 2025-05-16 20:00:00

fin : 2025-05-16 23:00:00

Date(s) :

2025-05-16

2025-07-25

Venez jouer seul, en famille ou entre amis à des jeux de société !

Réservation conseillée.

Oh Croco 6 Place de la République

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 88 03 croco76@orange.fr

English : Soirée jeux du vendredi oh Croco

Come and play board games on your own, with family or friends!

Reservations recommended.

German :

Kommen Sie und spielen Sie allein, mit der Familie oder mit Freunden Gesellschaftsspiele!

Reservierung wird empfohlen.

Italiano :

Venite a giocare ai giochi da tavolo da soli, in famiglia o con gli amici!

Prenotazione consigliata.

Espanol :

Ven a jugar a juegos de mesa solo, en familia o con amigos

Se recomienda reservar.

