Soirée jeux du vendredi oh Croco Oh Croco Val-de-Scie
Soirée jeux du vendredi oh Croco Oh Croco Val-de-Scie vendredi 24 octobre 2025.
Soirée jeux du vendredi oh Croco
Oh Croco 6 Place de la République Val-de-Scie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 20:00:00
fin : 2025-10-24 23:00:00
Date(s) :
2025-10-24
Venez jouer seul, en famille ou entre amis, dans une ambiance ludique et décontractée. Ouvert à tous, petits et grands, pour passer un bon moment. Entrée libre sous réserve d’une consommation. (réservation conseillée) .
Oh Croco 6 Place de la République Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 88 03 croco76@orange.fr
English : Soirée jeux du vendredi oh Croco
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée jeux du vendredi oh Croco Val-de-Scie a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Terroir de Caux