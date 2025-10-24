Soirée jeux du vendredi oh Croco Oh Croco Val-de-Scie

Oh Croco 6 Place de la République Val-de-Scie Seine-Maritime

Début : 2025-10-24 20:00:00

fin : 2025-10-24 23:00:00

2025-10-24

Venez jouer seul, en famille ou entre amis, dans une ambiance ludique et décontractée. Ouvert à tous, petits et grands, pour passer un bon moment. Entrée libre sous réserve d’une consommation. (réservation conseillée) .

Oh Croco 6 Place de la République Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 88 03 croco76@orange.fr

English : Soirée jeux du vendredi oh Croco

