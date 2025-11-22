Soirée jeux Écoyeux

Soirée jeux

Venez en famille passer un moment agréable et convivial. Vous pourrez partager de nombreux jeux mis à votre disposition. Lors de la soirée, un quizz sera organisé ; les 3 meilleurs scores seront récompensés. Boissons et gourmandises prévus au bar.

Salle ancienne halle Écoyeux 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine fr.ecoyeux@gmail.com

English :

Bring the whole family for a fun and friendly time. You’ll be able to share in the many games on offer. During the evening, a quiz will be organized; the 3 best scores will be rewarded. Drinks and treats available at the bar.

German :

Kommen Sie mit Ihrer Familie und verbringen Sie einen angenehmen und geselligen Moment. Sie können an zahlreichen Spielen teilnehmen, die Ihnen zur Verfügung gestellt werden. Während des Abends wird ein Quiz veranstaltet; die drei besten Ergebnisse werden prämiert. An der Bar werden Getränke und Leckereien angeboten.

Italiano :

Portate tutta la famiglia per divertirvi. Ci saranno molti giochi da fare. Durante la serata sarà organizzato un quiz che premierà i 3 migliori punteggi. Il bar offrirà bevande e dolcetti.

Espanol :

Traiga a toda la familia para pasarlo en grande. Habrá muchos juegos. Durante la velada se organizará un concurso en el que se premiará a los 3 mejores. Bebidas y golosinas en el bar.

