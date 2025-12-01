Soirée jeux en bois Bibliothèque Drouot Paris

Soirée jeux en bois Bibliothèque Drouot Paris vendredi 12 décembre 2025.

Retrouvez le bonheur du contact avec le bois !

Jeux géants ou minipouss, il y en aura pour tous les goûts : Passe-trappe, Weykick, Bllard hollandais, Carrom, Quarto, Pilos et bien d’autres !

Suivez le compte Instagram de la bibliothèque Drouot : Bibliothèque Drouot (@bibdrouot) • Photos et vidéos Instagram

À cette soirée, ce ne sont pas les têtes ni les langues qui seront de bois mais les jeux !

Le vendredi 12 décembre 2025

de 19h00 à 22h00

gratuit Réservation au 01 42 46 97 78 ou sur bibliotheque.drouot@paris.fr Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-12T20:00:00+01:00

fin : 2025-12-12T23:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-12T19:00:00+02:00_2025-12-12T22:00:00+02:00

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr