Soirée jeux en bois Bibliothèque Drouot Paris

Soirée jeux en bois Bibliothèque Drouot Paris

Soirée jeux en bois Bibliothèque Drouot Paris vendredi 12 décembre 2025.

Retrouvez le bonheur du contact avec le bois !

Jeux géants ou minipouss, il y en aura pour tous les goûts : Passe-trappe, Weykick, Bllard hollandais, Carrom, Quarto, Pilos et bien d’autres !

Suivez le compte Instagram de la bibliothèque Drouot : Bibliothèque Drouot (@bibdrouot) • Photos et vidéos Instagram

À cette soirée, ce ne sont pas les têtes ni les langues qui seront de bois mais les jeux !
Le vendredi 12 décembre 2025
de 19h00 à 22h00
gratuit Réservation au 01 42 46 97 78 ou sur bibliotheque.drouot@paris.fr Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-12T20:00:00+01:00
fin : 2025-12-12T23:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-12T19:00:00+02:00_2025-12-12T22:00:00+02:00

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot  75009 Paris
+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr