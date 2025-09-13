Soirée Jeux en Breton Deomp Da C’Hoari Ti ar Vro L’Ôté Saint-Brieuc

Soirée Jeux en Breton Deomp Da C’Hoari Ti ar Vro L’Ôté Saint-Brieuc samedi 13 septembre 2025.

Côtes-d’Armor

Soirée Jeux en Breton Deomp Da C’Hoari Ti ar Vro L’Ôté 138 rue du Légué Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-13 20:30:00

fin : 2026-05-09 23:59:00

2025-09-13

2025-10-11

2025-11-08

2025-12-13

2026-01-10

2026-02-14

2026-03-14

2026-04-11

2026-05-09

2026-06-13

Cette soirée est ouverte à tous les brittophones désireux de se retrouver et de passer un bon moment en breton et en breton seulement. Elle peut être aussi un complément appréciable à tous les apprenants voulant renforcer leur apprentissage, à condition de vouloir jouer le jeu. .

Ti ar Vro L’Ôté 138 rue du Légué

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 31 91

L’événement Soirée Jeux en Breton Deomp Da C’Hoari Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-06-20 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme