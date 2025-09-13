Soirée Jeux en Breton Deomp Da C’Hoari Ti ar Vro L’Ôté Saint-Brieuc
Soirée Jeux en Breton Deomp Da C’Hoari Ti ar Vro L’Ôté 138 rue du Légué Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-13 20:30:00
fin : 2026-05-09 23:59:00
2025-09-13
2025-10-11
2025-11-08
2025-12-13
2026-01-10
2026-02-14
2026-03-14
2026-04-11
2026-05-09
2026-06-13
Cette soirée est ouverte à tous les brittophones désireux de se retrouver et de passer un bon moment en breton et en breton seulement. Elle peut être aussi un complément appréciable à tous les apprenants voulant renforcer leur apprentissage, à condition de vouloir jouer le jeu. .
Ti ar Vro L’Ôté 138 rue du Légué
Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 31 91
