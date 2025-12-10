Soirée jeux en breton [Festival Taol Kurun] Rue de Pont-Ar-Laer Moëlan-sur-Mer
Rue de Pont-Ar-Laer MLC Moëlan-sur-Mer Finistère
Début : 2026-01-22 20:00:00
fin : 2026-01-22 21:30:00
2026-01-22
Jouer en breton. Inscription 06 83 80 63 74 .
Rue de Pont-Ar-Laer MLC Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 73 88 19 48
