Soirée jeux en famille, 13.02.2026 Ludothèque Conches-en-Ouche

Soirée jeux en famille, 13.02.2026

Ludothèque 14 rue Jacques Villon Conches-en-Ouche Eure

Début : 2026-02-13 18:30:00
fin : 2026-02-13 20:30:00

2026-02-13

Venez passer un bon moment en famille autour de jeux de société.

Entrée libre et gratuite
À partir de 6 ans

Ludothèque de Conches
Pôle culturel 14 rue Jacques Villon 27190 Conches-en-Ouche
02 32 31 43 15 ludotheque@conchesenouche.com   .

