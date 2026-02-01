Soirée jeux en famille, 13.02.2026 Ludothèque Conches-en-Ouche

Soirée jeux en famille, 13.02.2026

Ludothèque 14 rue Jacques Villon Conches-en-Ouche Eure

Début : 2026-02-13 18:30:00

fin : 2026-02-13 20:30:00

2026-02-13

Venez passer un bon moment en famille autour de jeux de société.

Entrée libre et gratuite

À partir de 6 ans

Ludothèque de Conches

Pôle culturel 14 rue Jacques Villon 27190 Conches-en-Ouche

02 32 31 43 15 ludotheque@conchesenouche.com .

