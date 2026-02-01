Soirée jeux en famille, 13.02.2026 Ludothèque Conches-en-Ouche
Soirée jeux en famille, 13.02.2026 Ludothèque Conches-en-Ouche vendredi 13 février 2026.
Soirée jeux en famille, 13.02.2026
Ludothèque 14 rue Jacques Villon Conches-en-Ouche Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 18:30:00
fin : 2026-02-13 20:30:00
Date(s) :
2026-02-13
Venez passer un bon moment en famille autour de jeux de société.
Entrée libre et gratuite
À partir de 6 ans
Informations
Ludothèque de Conches
Pôle culturel 14 rue Jacques Villon 27190 Conches-en-Ouche
02 32 31 43 15 ludotheque@conchesenouche.com .
Ludothèque 14 rue Jacques Villon Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 2 32 31 43 15 ludotheque@conchesenouche.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée jeux en famille, 13.02.2026
L’événement Soirée jeux en famille, 13.02.2026 Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2026-02-03 par OT du Pays de Conches