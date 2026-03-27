Soirée jeux en famille Rue des Plumiers Eymeux

Soirée jeux en famille

Rue des Plumiers Ludothèque Kid O’ludo Eymeux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

La ludothèque d’Eymeux vous propose une soirée jeux pour bien commencer les vacances !! Boissons et gourmandises sur place !!

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Rue des Plumiers Ludothèque Kid O’ludo Eymeux 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 86 54 kidoludo.frjaillans@gmail.com

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English : Soirée jeux en famille

The ludothèque d’Eymeux invites you to a games evening to get the vacations off to a great start! Drinks and treats on site!

L’événement Soirée jeux en famille Eymeux a été mis à jour le 2026-03-27 par Valence Romans Tourisme