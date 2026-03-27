Soirée jeux en famille Rue des Plumiers Eymeux
Soirée jeux en famille Rue des Plumiers Eymeux vendredi 3 avril 2026.
Soirée jeux en famille
Rue des Plumiers Ludothèque Kid O’ludo Eymeux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:00:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
La ludothèque d’Eymeux vous propose une soirée jeux pour bien commencer les vacances !! Boissons et gourmandises sur place !!
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Rue des Plumiers Ludothèque Kid O’ludo Eymeux 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 86 54 kidoludo.frjaillans@gmail.com
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English : Soirée jeux en famille
The ludothèque d’Eymeux invites you to a games evening to get the vacations off to a great start! Drinks and treats on site!
L’événement Soirée jeux en famille Eymeux a été mis à jour le 2026-03-27 par Valence Romans Tourisme
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