SOIRÉE JEUX EN FAMILLE Grenade

SOIRÉE JEUX EN FAMILLE
Les soirées jeux en famille sont de retour au Foyer Rural de Grenade, chaque mois !
Un repas partagé sur-place est possible ! 0 .
FOYER RURAL MALLE DE LA LUDOTHÈQUE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 foyerruralgrenade@gmail.com
English :
Family game nights are back every month at the Foyer Rural de Grenade!
German :
Die Spieleabende für die ganze Familie finden wieder jeden Monat im Foyer Rural de Grenade statt!
Italiano :
Le serate di gioco per famiglie tornano ogni mese al Foyer Rural de Grenade!
Espanol :
¡Vuelven las noches de juegos en familia todos los meses en el Foyer Rural de Grenade!
