SOIRÉE JEUX EN FAMILLE Grenade

FOYER RURAL MALLE DE LA LUDOTHÈQUE Grenade Haute-Garonne

Les soirées jeux en famille sont de retour au Foyer Rural de Grenade, chaque mois !

Un repas partagé sur-place est possible ! 0 .

FOYER RURAL MALLE DE LA LUDOTHÈQUE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 foyerruralgrenade@gmail.com

English :

Family game nights are back every month at the Foyer Rural de Grenade!

German :

Die Spieleabende für die ganze Familie finden wieder jeden Monat im Foyer Rural de Grenade statt!

Italiano :

Le serate di gioco per famiglie tornano ogni mese al Foyer Rural de Grenade!

Espanol :

¡Vuelven las noches de juegos en familia todos los meses en el Foyer Rural de Grenade!

