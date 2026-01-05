SOIRÉE JEUX EN FAMILLE Grenade
FOYER RURAL MALLE DE LA LUDOTHÈQUE Grenade Haute-Garonne
Tarif : 0 EUR
Début : 2026-01-09
fin : 2026-01-09
2026-01-09
Les soirées jeux en famille sont de retour au Foyer Rural de Grenade, chaque mois !
Un repas partagé sur-place est possible ! 0 .
FOYER RURAL MALLE DE LA LUDOTHÈQUE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 foyerruralgrenade@gmail.com
Family game nights are back every month at the Foyer Rural de Grenade!
L’événement SOIRÉE JEUX EN FAMILLE Grenade a été mis à jour le 2026-01-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE