SOIRÉE JEUX EN FAMILLE

FOYER RURAL MALLE DE LA LUDOTHÈQUE Grenade Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Une soirée jeux de société en famille est proposée chaque mois par la Ludothèque du Foyer Rural de Grenade !

Un repas partagé est possible, sur place, à partir de 19h00. 0 .

FOYER RURAL MALLE DE LA LUDOTHÈQUE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 foyerruralgrenade@gmail.com

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English :

A monthly family game night is organized by the Foyer Rural de Grenade toy library!

L’événement SOIRÉE JEUX EN FAMILLE Grenade a été mis à jour le 2026-03-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE