SOIRÉE JEUX EN FAMILLE Grenade
SOIRÉE JEUX EN FAMILLE Grenade vendredi 10 avril 2026.
SOIRÉE JEUX EN FAMILLE
FOYER RURAL MALLE DE LA LUDOTHÈQUE Grenade Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Une soirée jeux de société en famille est proposée chaque mois par la Ludothèque du Foyer Rural de Grenade !
Un repas partagé est possible, sur place, à partir de 19h00. 0 .
FOYER RURAL MALLE DE LA LUDOTHÈQUE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 foyerruralgrenade@gmail.com
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English :
A monthly family game night is organized by the Foyer Rural de Grenade toy library!
L’événement SOIRÉE JEUX EN FAMILLE Grenade a été mis à jour le 2026-03-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE