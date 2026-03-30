Soirée Jeux en Famille Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Soirée Jeux en Famille

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Envie de partager un moment convivial avec vos enfants autour d’une table pour jouer ?

Cette soirée est pensée pour les familles désireuses de découvrir des jeux de société originaux qui font la richesse de notre patrimoine ludique, l’occasion de créer de beaux souvenirs en famille dans la bonne humeur.

Lors de cette soirée se dérouleront également des parties d’entraînement au jeu Les aventuriers du rail afin de former éventuellement de nouvelles équipes pour la grande finale du 23 mai.

Dans le cadre des Journées des Familles .

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

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English : Soirée Jeux en Famille

L’événement Soirée Jeux en Famille Nay a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay