Soirée jeux en famille ou entre amis Rue de l’Égalité Morbier

Soirée jeux en famille ou entre amis
vendredi 20 février 2026.
Soirée jeux en famille ou entre amis
Rue de l'Égalité Médiathèque de Morbier Morbier Jura
2026-02-20 17:00:00
2026-02-20 19:00:00
2026-02-20
Venez jouer en famille, entre amis… le temps d’une soirée, à partir d’une sélection de jeux pour tous les âges proposée par la ludothèque itinérante La Rempichotte.
Il y en a pour tous les goûts et tous les ages ; ados, séniors, adultes, enfants…
Gratuit, sur inscription. .
Rue de l'Égalité Médiathèque de Morbier Morbier 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 01 75 mediatheque@arcade-cchj.fr
English : Soirée jeux en famille ou entre amis
