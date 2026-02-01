Soirée jeux en famille ou entre amis Rue de l’Égalité Morbier

Soirée jeux en famille ou entre amis

Rue de l’Égalité Médiathèque de Morbier Morbier Jura

Début : 2026-02-20 17:00:00

fin : 2026-02-20 19:00:00

2026-02-20

Venez jouer en famille, entre amis… le temps d’une soirée, à partir d’une sélection de jeux pour tous les âges proposée par la ludothèque itinérante La Rempichotte.

Il y en a pour tous les goûts et tous les ages ; ados, séniors, adultes, enfants…

Gratuit, sur inscription. .

Rue de l’Égalité Médiathèque de Morbier Morbier 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 01 75 mediatheque@arcade-cchj.fr

English : Soirée jeux en famille ou entre amis

