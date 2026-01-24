Soirée Jeux en famille Rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit

Soirée Jeux en famille

Rue Brindejonc des Moulinais Maison des associations Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-18 18:30:00

fin : 2026-02-18 20:30:00

2026-02-18

Pendant les vacances et en plein cœur des Jeux Olympiques d’hiver, LUDIK vous met en piste pour une soirée où l’on joue, on rit et on se réchauffe en famille. Enfants, parents, grands-parents, oncles, tantes… tout le monde est invité à sortir bonnets, doudounes et esprit d’équipe pour une soirée givrée et ludique comme on les aime. Et pour parfaire l’ambiance chalet, une petite restauration payante comme à la montagne vous attend sur place de quoi reprendre des forces entre deux parties.

Gratuit. Petite restauration payante sur place. .

Rue Brindejonc des Moulinais Maison des associations Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 67 10 64 32

