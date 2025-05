Soirée jeux en famille, pour mieux communiquer et apprendre à coopérer ! – Ecole Urbain Le Verrier , Nantes, 23 mai 2025 17:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-23 17:00 – 19:00

Gratuit : oui Gratuit Préinscription obligatoire par mail ou SMS, en précisant le nombre de participants par famille et en priorité l’âge des enfants. En famille – Age minimum : 2 et Age maximum : 99

Coopérer en famille & gagner en compétences pour faire face aux défis du quotidien ! C’est le thème du programme d’activités du collectif Res’PPI sur mai et juin. Des rencontres entre parents, des ateliers pour se questionner, apprendre ensemble et échanger ! Soirée jeux en famille Charge mentale, pression sociale, quête de perfection, …. !Face au rythme effréné de notre quotidien, nous en oublions parfois l’essentiel.Et si, pour prendre soin des liens qui nous unissent, nous apprenions la coopération en famille pour être pleinement présents à nos enfants ?Avec les professionnelles de Li & Di, l’équipe des Parents Parfaitement Imparfaits de Res’PPI, vous accueilleVendredi 23 mai 2025, de 17h00 à 19h00A l’Ecole Urbain Le Verrier11 rue Urbain Le Verrier – NantesAccessibles à toutes les familles avec leurs enfants (petits et grands), nos ateliers vont nous permettre d’échanger sur nos liens familiaux, comment les maintenir en vie au quotidien et les faire grandir ?L’aventure vous tente, en solo ou en famille ? Alors venez donc nous rejoindre !Une collation sera partagée en famille en fin d’atelierGRATUIT sur Inscription : [asso.resppi@gmail.com](mailto:asso.resppi@gmail.com) ou par SMS au 06 62 37 19 78

Ecole Urbain Le Verrier , Nantes 44300

0662371978