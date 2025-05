Soirée jeux en famille – Rhinau, 16 mai 2025 18:00, Rhinau.

Soirée jeux en famille
3 rue de l'Hôtel de ville
Rhinau
Bas-Rhin

Vendredi 2025-05-16 18:00:00

2025-05-16 22:00:00

2025-05-16

Venez découvrir de nouveaux jeux de société en famille !

Venez vous « débrancher » et découvrir de nouveaux jeux de société en famille ! Pandemic, loup-garou, splendor…

3 rue de l’Hôtel de ville

3 rue de l'Hôtel de ville
Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est
+33 6 79 11 74 54
gilles.debard@fdmjc-alsace.fr

English :

Come and discover new board games with the whole family!

German :

Entdecken Sie mit Ihrer Familie neue Gesellschaftsspiele!

Italiano :

Venite a scoprire nuovi giochi da tavolo con tutta la famiglia!

Espanol :

¡Venga a descubrir nuevos juegos de mesa con toda la familia!

