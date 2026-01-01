Soirée jeux en famille Saint-Romain-Lachalm

Soirée jeux en famille

salle des ainés Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30 21:30:00

2026-01-30 2026-02-27 2026-03-27

Venez passer une soirée conviviale en famille, de 20h à 21h30, avec Jeu Devant ! Participation libre. Réservez votre place au 04 71 61 05 31

salle des ainés Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Come and enjoy an evening of family fun, from 8pm to 9.30pm, with Jeu Devant! Free admission. Book your place on 04 71 61 05 31

